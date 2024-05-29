Harkiv’de bombardıman sonucu orman yangını

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Harkiv bölgesinde Rusya’nın bombardımanları sonucu orman yangını çıktığını duyurdu.

Rusya’nın Harkiv’e yönelik bombardımanının ardından bölgede orman yangını başladı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 15 hektarlık alanda yangının başladığını açıkladı.

Açıklamada alevlerin sivil yerleşim alanlarına da sıçradığı bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Harkiv bölgesi ateş altında, ormanda büyük çaplı bir yangın çıktı. Dün, Çuhuiv bölgesinin Vovçansk bölgesindeki cephe hattında yoğun bombardımanı sonucunda 15 hektarlık alanda büyük çaplı bir yangın çıktı. Alevler sivil yerleşim yerlerine sıçradı, onlarca konut ve ticari binayı tahrip etti. İtfaiye ekipleri yangının başka bir yerleşim bölgesine sıçramasını engelledi.”