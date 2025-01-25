‘Harp okulunda bir tür yapı var’ iddiası

Haber Merkezi

Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım Atatürk’ü anma töreninde yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösterdiği için meslekten ihraç edilen, TSK’ya dönme davasını geri çektiği için dikkat çeken Recep Ayar'dan Harp Okuluyla ilgili olay bir iddia geldi. TSK’dan ihraç edilen Recep Ayar TSK’ya dönüş davasını geri çekmişti. Ayar davasını neden geri çektiğine ilk kez konuşarak olay olacak "Harp Okulunda bir yapı var" iddiasında bulundu.

TELE1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre Ayar, Harp Okulunda azınlık da olsa bir yapının olduğunu bu durumu üstlerine bildirmelerine rağmen bir işlem yapılmadığını söyledi.

Geri dönme kararından vazgeçmesinin bir anlık öfke ya da kırgınlık sonucu oluşmadığını anlatan Recep Ayar sözlerini şöyle sürdürdü: “Süreç esnasında şunu fark ettim ki, bizler için mücadele eden insanlar hep bu devlete gönülden bağlı sivil kimseler yahut yüksek karakterli emekli, Ergenekon, Balyoz, Atabeyler operasyonları gibi FETÖ operasyonlarında hedef olmuş komutanlarım oldu. Bu zamanlarda da Yeni Şafak ve Akit’in o komutanlarım hakkında yazdıkları da bugünleri çok andırmaktadır.”