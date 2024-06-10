Harran Üniversitesi'nde köpeğe cinsel saldırı soruşturması: Personel görevden uzaklaştırıldı

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tuvaletinde köpeğe yönelik cinsel saldırıda bulunduğu sırada öğrenciler tarafından yakalandığı belirtilen personel, başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tuvaletinde köpeğe yönelik cinsel saldırıda bulunduğu sırada öğrenciler tarafından yakalandığı belirtilen personel, başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

7 Haziran’da Harran Üniversitesi’ndeki olayda, rektörlük binasında çalışan kişinin, Veteriner Fakültesi’nde bulunan bir köpeği alıp, İlahiyat Fakültesi’nin tuvaletine getirerek, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Köpeğe yönelik cinsel saldırıyı fark eden öğrenciler, durumu üniversite yetkililerine bildirdi. Olay yerine çağrılan polis tarafından gözaltına alınan personel, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Harran Üniversitesi Rektörlüğü'nün, konuyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında personeli görevden uzaklaştırıldı.