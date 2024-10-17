Harris: Sinvar'ın ölümü Gazze'de savaşın bitmesi için fırsat sunabilir

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan adayı Kamala Harris, Hamas’ın Siyasi Büro Şefi Yahya Sinvar’ın ölümüne ilişkin açıklamasında, ''Savaş sonrası dönemin artık başlaması gerektiğini'' söyledi.

Harris, Sinvar’ın öldürülmesinin, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi için bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Wisconsin eyaletindeki bir üniversite kampüsünde seçim kampanyası çalışmaları sırasında Sinvar’ın öldürülmesine ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan Harris, savaşın sona ermesi gerektiğini ve bu sürecin İsrail'in güvenliğinin sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması, Gazze'deki çatışmaların sona ermesi ve Filistin halkının onur, güvenlik, özgürlük ve kendi kaderini tayin etme hakkının teslim edilmesi gerektiğini ifade etti. Harris şu ifadeleri kullandı:

''Şu an, Gazze'deki savaşı nihayet sona erdirmek için bize bir fırsat sunuyor ve bu savaş; İsrail'in güvenliğinin sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması, Gazze'deki acıların sona ermesi ve Filistin halkının onur, güvenlik, özgürlük ve kendi kaderini tayin etme hakkını gerçekleştirmesiyle sona ermeli.''