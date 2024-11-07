Harris: Sonuçları kabul etmemiz gerekiyor
Kamala Harris, seçim mağlubiyetini kabul ettiği konuşmasında, "Bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmemiz gerekiyor. Bugün seçilmiş Başkan Donald Trump'ı arayıp tebrik ettim" dedi
Kaynak: AA
ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Demokrat aday Kamala Harris, mağlubiyet konuşması gerçekleştirdi.
Kamala Harris, seçim mağlubiyetini kabul ettiği konuşmasında, "Bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmemiz gerekiyor. Bugün seçilmiş Başkan Donald Trump'ı arayıp tebrik ettim" dedi.
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