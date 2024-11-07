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Harris: Sonuçları kabul etmemiz gerekiyor

Kamala Harris, seçim mağlubiyetini kabul ettiği konuşmasında, "Bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmemiz gerekiyor. Bugün seçilmiş Başkan Donald Trump'ı arayıp tebrik ettim" dedi

Dünya
  • 07.11.2024 00:43
  • Giriş: 07.11.2024 00:43
  • Güncelleme: 07.11.2024 00:46
Kaynak: AA
Harris: Sonuçları kabul etmemiz gerekiyor
FOTOĞRAF: AA

ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Demokrat aday Kamala Harris, mağlubiyet konuşması gerçekleştirdi.

Kamala Harris, seçim mağlubiyetini kabul ettiği konuşmasında, "Bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmemiz gerekiyor. Bugün seçilmiş Başkan Donald Trump'ı arayıp tebrik ettim" dedi.

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