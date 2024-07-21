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Harris: “Ulusumuzu Donald Trump’ı yenmek üzere birleştirmek için elimden geleni yapacağım”

ABD Başkanı Joe Biden’ın başkanlık yarışında desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, “Demokrat Parti’yi ve ulusumuzu Donald Trump’ı yenmek üzere birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

Dünya
  • 21.07.2024 23:24
  • Giriş: 21.07.2024 23:24
  • Güncelleme: 21.07.2024 23:28
Kaynak: İHA
Harris: “Ulusumuzu Donald Trump’ı yenmek üzere birleştirmek için elimden geleni yapacağım”
FOTOĞRAF: AA

ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD’de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden’ın desteğini almaktan onur duyduğunu ifade etti.

Cumhuriyetçi aday ve ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ı hedef alan Harris, "Demokrat Parti’yi ve ulusumuzu Donald Trump’ı yenmek üzere birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

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