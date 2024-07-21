Harris: “Ulusumuzu Donald Trump’ı yenmek üzere birleştirmek için elimden geleni yapacağım”

ABD Başkanı Joe Biden’ın başkanlık yarışında desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, “Demokrat Parti’yi ve ulusumuzu Donald Trump’ı yenmek üzere birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

Dünya 21.07.2024 23:24 Giriş: 21.07.2024 23:24

Güncelleme: 21.07.2024 23:28 Kaynak: İHA

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