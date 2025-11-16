Harry Kane’den Ballon d’Or itirafı

Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı’nın yıldız golcüsü Harry Kane, bu sezon kariyerinin en formda dönemlerinden birini yaşıyor. 17 kulüp maçında 23 gole ulaşan İngiliz forvet, hem Bundesliga’da hem de Şampiyonlar Ligi’nde namağlup ilerleyen Bayern’in liderliğinde önemli pay sahibi.

İngiltere formasıyla da dört maçta üç gol kaydeden Kane, özellikle ekim ayında gelen 5-0’lık Letonya galibiyetinde başrol oynamış ve Dünya Kupası biletinin alınmasına katkı sağlamıştı.

"100 GOL BİLE ATSAM NAFİLE..."

Ancak Kane’e göre tüm bu yüksek performans, Ballon d’Or için tek başına yeterli değil. Kane, basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu sezon 100 gol bile atsam, eğer Şampiyonlar Ligi’ni ya da Dünya Kupası’nı kazanamazsam Ballon d’Or’u almam çok zor.”

Tecrübeli golcü, bunun sadece kendisi için değil, Erling Haaland gibi diğer üst düzey oyuncular için de geçerli olduğunu vurguladı: “Bayern’de işler çok iyi gidiyor, bu da şansımı artırıyor olabilir.” Kane, hem kulüpte hem de milli takımda gelecek başarıların kendisini ödül için daha güçlü bir aday haline getireceğine inanıyor.

İngiltere her ne kadar Dünya Kupası’na şimdiden katılmayı garantilemiş olsa da, Kane mevcut karşılaşmaların özellikle Sırbistan ve Arnavutluk maçlarının turnuva hazırlığı açısından önemli olduğunun altını çizdi. Takım kültürünün güçlenmesi adına Marc Guehi’nin sakatlığına rağmen kamp toplantılarına katılmasını örnek gösteren İngiltere kaptanı, milli takım ruhunun önemine dikkat çekti: Hem saha içinde hem saha dışında İngiltere’nin doğru yönde ilerlediğini söyleyen Kane, sözlerini şöyle tamamladı: “Yeni yıla girerken çok iyi bir noktadayız.”