Harry Maguire’a 15 ay hapis cezası

Manchester United’ın İngiliz savunma oyuncusu Harry Maguire’ın Yunanistan’da yargılandığı dava sonuçlandı. Yunan mahkemesi, 2020 yılında Mikonos Adası’nda yaşanan olayla ilgili Maguire hakkında verilen mahkûmiyet kararını onadı.

32 yaşındaki futbolcu, “Basit yaralama, gözaltına direnme ve rüşvet girişiminde bulunma” suçlamalarıyla yargılanıyordu.

Yunan mahkemesi, Maguire’ı üç suçlamadan da suçlu bularak 15 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırdı.

OLAY 2020'DE GERÇEKLEŞTİ

Olay, Ağustos 2020’de Mikonos’ta yaşanan bir kavganın ardından Maguire’ın polis tarafından gözaltına alınmasıyla başlamıştı. Savcılık, İngiliz futbolcunun gözaltı sürecinde polis memurlarına karşı direnç gösterdiğini ve rüşvet teklif ettiğini öne sürmüştü.

Maguire’ın avukatları ise yaklaşık altı yıldır futbolcunun adını temize çıkarmak için hukuki mücadele yürütüyordu.

İngiliz savunmacı, kararın açıklandığı duruşmaya katılmazken Manchester United’ın çarşamba günü Newcastle United ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.