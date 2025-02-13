Harry Potter dizisinde 'Dumbledore'u canlandıracak isim belli oldu

İngiliz yazar J.K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter filmleri, dizi oluyor. Dizide ‘Dumbledore’u kimin canlandıracağı da belli oldu.

2026'da izleyici karşısına çıkması beklenen HBO imzalı ‘Harry Potter’ dizisinde ‘Dumbledore’ karakterini için John Lithgow ile anlaşma aşamasında olduğu bildirildi. 79 yaşındaki John Lithgow, ‘Konsey’, ‘Dexter’, ‘Yıldızlararası’, ‘Maymunlar Cehennemi: Başlangıç’ ve ‘Dolunay Katilleri’ gibi yapımlarla tanınıyor.

FİLM SERİSİNDE KARAKTERİ GAMBON VE HARRİS CANLANDIRMIŞTI

Harry Potter filmlerinde ‘Albus Dumbledore’ karakterine hayat veren İrlandalı oyuncu Michael Gambon 2023 yılında hayatını kaybetmişti. Sekiz Harry Potter filminin altısında rol alan ‘Sir’ ünvanlı oyuncu, 50 yıllık kariyeri boyunca birçok film, dizi ve tiyatro oyununda yer almıştı.

Harry Potter serisine üçüncü filmde dahil olan oyuncunun 4 BAFTA ödülü bulunuyor. İlk iki filmde 'Dumbledore' karakterini Richard Harris canlandırmıştı.