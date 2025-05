Harry Potter dizisinin oyuncuları belli oldu

İngiliz yazar J. K. Rowling imzalı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan ‘Harry Potter’ın dizisinde oynayacak isimler kesinleşti.

Dominic McLaughlin, Arabella Stanton ve Alastair Stout, sırasıyla Harry Potter, Hermione Granger ve Ron Weasley karakterlerini canlandıracak.

Yapımcılar Francesca Gardiner ve Mark Mylod, bu üç genç oyuncunun yeteneklerini ve aralarındaki kimyayı övdü ve izleyicilerin ekranlarda yaratacakları "mucizeyi" görmek için sabırsızlandıklarını belirtti.

Dizi, her sezon bir kitabı uyarlayarak toplamda yedi sezon sürecek şekilde planlandı. Çekimler, Warner Bros. Leavesden Stüdyoları'nda başlayacak ve 2026'da HBO ve Max platformlarında yayınlanması bekleniyor. Yapımcılar, dizinin Harry Potter evrenini sadık bir şekilde yansıtmayı hedefliyor.

Dizide yer alacak oyuncular ve kariyerleri ise şu şekilde:

GENÇ OYUNCULARIN KARİYERLERİ

Dominic McLaughlin (Harry Potter): İskoç oyuncu, Sky'ın yeni komedi dizisi Grow ve BBC yapımı Giftedta rol aldı.

Arabella Stanton (Hermione Granger): Stanton, Londra'daki Matilda: The Musicalda başrol oynamıştı. Ayrıca, Andrew Lloyd Webber'in Starlight Express müzikalinde de Control karakterini canlandırdı.

Alastair Stout (Ron Weasley): Henüz geniş çapta tanınmayan bir oyuncu olan Stout, bu projeyle dikkatleri üzerine çekecek.

DİĞER ÖNEMLİ KADRO ÜYELERİ

John Lithgow: Albus Dumbledore rolünü üstlenecek. Lithgow, Emmy ve Tony ödüllü deneyimli bir oyuncu olarak bu önemli karakteri canlandıracak.

Janet McTeer: Minerva McGonagall karakterini canlandıracak. McTeer, Wuthering Heights, Albert Nobbs ve The Menu gibi yapımlardaki performanslarıyla tanınıyor.

Paapa Essiedu: Severus Snape rolünü üstlenecek. Essiedu, I May Destroy You dizisindeki performansıyla büyük beğeni topladı.

Nick Frost: Rubeus Hagrid karakterini canlandıracak. Frost, Shaun of the Dead ve Hot Fuzz gibi filmlerle tanınıyor.

Luke Thallon: Quirinus Quirrell rolünü üstlenecek. Thallon, Royal Shakespeare Company'nin Hamlet prodüksiyonunda başrol oynamıştı.

Paul Whitehouse: Argus Filch karakterini canlandıracak. Whitehouse, The Fast Show ve Only Fools and Horses The Musical gibi projelerde yer aldı.