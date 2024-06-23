Harry Potter'ın ilk baskısı 51 milyon 873 bine satıldı

Kültür Sanat Servisi

J.K. Rowling'in Harry Potter serisinin 1997'de basılan ilk 500 kitabından biri, Edinburgh'ta yapılan açık artırmada 45 bin 201 sterline (1 milyon 873 bin lira) satıldı.

J.K. Rowling'in bazı hataları da içeren serinin ilk kitabı ile James Bond casus serisinin ilk romanı olan ve üzerinde yazar Ian Fleming'in bir yazısının bulunduğu "Casino Royale"in bir kopyasıyla birlikte satıldı.

Satılan Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk baskısı, sahibi tarafından yirmi yıl önce Londra’da bulunan bir kitabevinden satın alındı. Müzayedeciler, kitabı “mükemmel bir kopya” olarak değerlendirirken, alt kapağında ve 53. sayfasında yazım hataları bulunduğunu belirttiler.

Yazım hatalarına rağmen 40 bin ile 60 bin sterlin arasında alıcı bulacağı öngörülen eser, 45 bin 201 sterline satıldı. Aynı koleksiyoncu, Harry Potter ve Sırlar Odası’nın 1998 yılı ilk baskısını da 7 bin 560 sterline (313 bin 517 liraya) satın aldı.