Harry Potter ve Sırlar Odası" canlı orkestra eşliğinde izleyiciyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - "Harry Potter ve Sırlar Odası" "Movies in Concert" etkinlikleri kapsamında canlı orkestra eşliğinde izleyiciyle buluşacak.

Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik, 30 Kasım ve 1 Aralık'ta İstanbul'da, 6-7 Aralık'ta ise Ankara'da izlenebilecek. Ankara'da sanatseverlerin yoğun ilgisi üzerine 7 Aralık'ta matine eklendi.

John Williams'ın ikonik müzikleri, İstanbul'da Şef Ernst Van Tiel, Ankara'da ise Şef Caleb Young yönetimindeki 100 kişilik İstanbul Film Orkestrası tarafından canlı olarak yorumlanacak.

Film, dev perdede orijinal diliyle ve Türkçe alt yazılı şekilde izleyicilerle buluşacak.