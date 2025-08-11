Harşit Çayı’nda balık tutan iki genç mahsur kaldı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde, Harşit Çayı’nda balık avlayan iki genç, baraj kapaklarının açılmasıyla suların yükselmesi sonucu mahsur kaldı.



Edinilen bilgilere göre, Arif Çiftçi ve Abdülrezzak Akbay, balık tuttukları sırada suların aniden yükselmesiyle çayın ortasında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, Tirebolu İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, halatla bağlanan bot yardımıyla suya girerek Çiftçi ve Akbay’ı güvenli şekilde kıyıya çıkardı.

İddiaya göre, baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin hızla yükseldiği ve bu nedenle gençlerin mahsur kaldığı ileri sürüldü.