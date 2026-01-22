Harşit’e akıttığı zehir yetmedi

İlayda SORKU

Giresun’da faaliyet gösteren madenlerle doğayı katleden AKP’li vekilin projesi durdurulamıyor. Harşit Çayı’na yıllardır zehir akıtmasıyla, dere yataklarını siyaha çevirmesiyle ve kaçak atık havuzlarıyla yılardır gündeme gelen AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait bakır madeninin genişlemesi için onay çıktı. Alagöz Madencilik’e ait bakır madeni kapasite artışı projesine Bakanlık çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verdi. Defalarca para cezası alan ve sızıntı iddialarıyla gündemden düşmeyen maden, kararla birlikte üretimini, atık depolamasını ve işletme alanını katlayarak büyütecek.

Proje Doğankent, Tirebolu ve Görele’ye bağlı 6 köyü içine alan geniş bir bölgede planlandı. Orman vasfında olan toplam 1045 hektarlık alanda yürütülecek projenin yatırım bedeli 255 milyon 118 bin TL olarak açıklandı.

ÜRETİM 20 KAT ARTACAK

Proje kapsamında üretimin 20 katına çıkarılması planlandı:

Yeraltı ocağı: Yılda 45 bin tondan 912 bin tona,

Flotasyon tesisi: Yılda 90 bin tondan 432 bin tona,

Kırma-eleme tesisi: Yılda 364 bin 800 tondan 432 bin tona çıkarılacak.

Öte yandan proje için öngörülen ekonomik ömür 20 yıl oldu. Tesisin proses ve kullanma suyu ihtiyacı ise Derindere Deresi’nden sağlanacak. DSİ, işletmeye saatte 45 metreküp su kullanım izni verdi. Bu dere, Harşit Çayı’nın kollarından biri. Ayrıca projenin atık depolama tesislerinden kaynaklanabilecek sızıntıların Harşit Çayı ile Derindere, Kuzgun ve Kozan derelerini kirletme riskinin yüksek olduğu belirtildi. Harşit Çayı bölge halkı tarafından içme, sulama, hayvancılık ve balıkçılık için kullanılıyor.

158 BİN AĞAÇ KESİLECEK

Proje kapsamında toplam 158 bin 550 ağacın kesilmesi öngörüldü. Bu kesim, bölgenin orman dokusunda ağır bir kayıp anlamına geliyor. Bölgede yapılacak patlatmaların heyelan ve kaya düşmesi riskini artırma ihtimali de riskler arasında yer aldı. Aynı bölgede önceki yıllarda yapılan yol çalışmasında, Kuzgun Deresi’nin akışını durduran bir toprak kayması yaşandığı resmi kayıtlara geçmişti.

GEÇMİŞ İHLALLER RAFA

Alagöz Madencilik’e ait sahada geçmişte;

ÇED süreci tamamlanmadan kaçak atık havuzları yapıldığı,

Yağışlı günlerde havuzların taştığı ve atık kimyasalların Harşit Çayı’nı zehirlediği,

Derelerin siyah akmaya başladığı,

Toprak ve su kaynaklarında ağır metal kirliliği tespit edildiği gündeme gelmişti. Şirkete bölgedeki tahribatı için yalnızca para cezaları kesildi, faaliyetler durdurulmadı.

Ayrıca geçtiğimiz aylarda BirGün’ün “Çevre katliamı göz göre göre yaşanmış” başlıklı haberiyle; MAPEG’in 2022 yılında söz konusu maden için “Aşırı yağışta atık havuzu patlar” diye rapor hazırladığı ortaya çıkmış, uyarıların umursanmamasıyla göz göre göre çevre katliamı yaşandığı gündeme gelmişti.