Harşit’teki tehlikenin farkında mısınız?

HABER MERKEZİ

Giresun’un Harşit ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait Alagöz Holding tarafından, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tamamlanmadan dere yatağı üzerine üçüncü atık depolama havuzu yapılmasına tepkiler sürüyor.

Çatalağaç köy sakinleri dün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndaki İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı öncesi dün bir araya gelerek “Yaklaşan tehlikenin farkında mısınız” pankartı açtı.

Tirebolu Dernekler Federasyonu Başkanı Nejdet Demirel, son yıllarda artan madencilik faaliyetleri nedeniyle çevre felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek "Alagöz Maden’in başlattığı faaliyetler; içme suyumuzu, yaylalarımızı, doğamızı, tarihimizi ve gelecek umudumuzu yok etmektedir" dedi.

Demirel, maden şirketine ait ağır iş makinelerinin köy yollarına zarar verdiğini, heyelanlara ve ölümlü kazalara neden olduğunu anımsatan Demirel, önlem alınması çağrısı yaptı.