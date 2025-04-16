Harvard hedefte

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Sadece ABD'nin değil dünyanın da en seçkin üniversitelerinden olan Harvard, Beyaz Saray'ın "antisemitizmle mücadele" gerekçesiyle dayattığı tedbirleri reddetti. Üniversite yönetimi akademik ve idari bağımsızlığına tehdit olarak gördüğü taleplere itiraz ettiği için 2,2 milyar dolarlık fona erişimini kaybetti.

Hükümet; üniversitenin din, cinsiyet veya etnik farklılıklara rağmen bireylere eşit fırsatlar yaratılmasını hedefleyen çeşitlilik ofislerinin kapatılmasını, yabancı öğrencilere ait bilgilerin göçmenlik bürosuyla paylaşımında iş birliği, işe alım ve öğrenci kabul prosedürlerinde ise değişiklikler talep ediyordu. Bazı öğrenci kulüplerinin faaliyetlerinin durdurulması da Donald Trump'ın talepleri arasındaydı.

AKADEMİNİN ONURU

Rektör Alan Garber öğrenciler ve akademisyenlere hitaben yayımladığı mektubunda "Hükümetin taleplerine direnme ve kurumun bağımsızlığını pazarlık unsuru yapmama" sözü verdi. Mektupta, "Hangi partiden olursa olsun hiçbir hükümet özel üniversitelere ne öğreteceğini, kimi işe alacağını ve hangi alanda araştırma yapacağını dikte etmemelidir" denildi.

OBAMA’DAN DA DESTEK

Eski ABD Başkanı Barack Obama da mezunu olduğu Harvard'a destek verdi. Trump'ın girişiminin yasa dışı ve hoyratça olduğunu belirten Obama, "Umarım diğer üniversiteler de Harvard'ı örnek alır" dedi

Garber'ın açıklaması üzerine hükümet, üniversiteye sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonu ve daha önce imzalanan toplam değeri 60 milyon doları bulan sözleşmeleri dondurdu. Beyaz Saray'ın açıklamasında, "Yahudi öğrencilere yönelik tacizler tolere edilemez. Üniversiteler vergi mükelleflerinin desteğini almaya devam etmek istiyorsa bu sorunu çözmeliler" denildi. Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki baskını sonrasında Gazze'de kıyıma imza atan İsrail'in durdurulması için ABD genelinde birçok üniversitede haftalar süren protestolar düzenlenmişti. Hükümet, üniversite yönetiminin direnmekte ısrar etmesi hâlinde toplam 9 milyar dolarlık hibenin riske gireceği tehdidinde bulundu. Daha önce Columbia Üniversitesi fon kesintisi tehdidi üzerine Trump'ın taleplerine boyun eğmişti. Hükümet; Pennsylvania, Brown, Princeton, Cornell ve Northwestern üniversitelerine sağlanan bazı fonları da dondurdu.

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GAZZE’DE ÇİLE SONA ERMELİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "Gazze'deki sivillerin yaşadığı çile sona ermeli" ifadesini kullandı. İkili telefon görüşmesi, İsrail Başbakanı'nın oğlu Yair Netanyahu'nun Fransa Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaretinin ardından gerçekleşti. Macron, France 5 kanalına verdiği röportajda, ‘Filistin’i tanımaya doğru ilerlemeliyiz ifadelerini kullanmıştı. Macron, Filistin'i tanıma meselesini Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtmişti. Yair Netanyahu ise X hesabından, Macron'a, ‘‘Canın cehenneme!’’ ifadeleriyle hakaret etmişti. Yair paylaşımında, "Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığına evet! Fransız Polinezyası'nın bağımsızlığına evet! Korsika'nın bağımsızlığına evet! Bask Ülkesi'nin bağımsızlığına evet! Fransız Ginesi'nin bağımsızlığına evet!" ifadelerine de yer vermişti.