Harvard Üniversitesi'ne verilen federal fonların durdurulması için resmi süreç başlatıldı

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'nin gelecekteki araştırma hibelerine ve federal fonlara erişimini engellemek üzere resmi süreç başlattı.

Kampüsündeki Filistin'e destek eylemleri ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları nedeniyle uzun süredir federal hükümetin hedefindeki Harvard Üniversitesi ile Donald Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlık, taraflar arasındaki müzakerelere rağmen devam ediyor.

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, "üniversitenin kampüsündeki antisemitizm" olaylarına karşı "kasıtlı kayıtsızlık" gösterdiğini savunarak federal fonlardan men edilmesi için Harvard Üniversitesi'ni resmi inceleme sürecine sevk etti.

Sürecin Harvard aleyhine sonuçlanması halinde, üniversitenin ABD hükümetiyle yeni sözleşmeler yapması ve araştırma fonlarından yararlanması engellenecek.