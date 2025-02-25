Has Çuval’da işçilere kölelik şartları dayatılıyor

Emek Servisi

EMEP Milletvekili Sevda Karaca, Antep Başpınar’da tekstil işçilerinin hakları için direnişe geçtiği Has Sentetik Dokuma fabrikasının sahipleri Özmermer Ailesi’ne verilen teşviklere ilişkin soru önergesi verdi.

Karaca, önergesinde işçilerin anlattığı kuralsız ve insanlık dışı çalışma koşullarını ve Has Çuval’a verilen teşvikleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır’a sordu.

Karaca, Çalışma Bakanlığına fabrikada hiç denetim gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini, Hazine ve Maliye Bakanlığına ise Has Çuval ve Özmermer Un fabrikalarının son 5 yıl içinde ne kadar vergi ödediğini sordu. Karaca, Hazine ve Maliye Bakanlığına aynı zamanda şu soruyu yöneltti: “Has Çuval işçilerinin ulusal basına da yansıyan ifadelerinin açığa çıkardığı, iş kanunlarına aykırı çalışma düzenine rağmen teşviklerle desteklenmesi, işçilere dayatılan sefalet ve kölelik düzenine onay vermek anlamı taşımakta mıdır?”