Hasan Ali Kaldırım: "Amedspor, Süper Lig'i hak ediyor"

1. Lig ekibi Amedspor'un deneyimli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig'i hak ettiklerini söyledi. Diyarbakır temsilcisinin 36 yaşındaki sol beki açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk yarısını iyi bir yerde tamamladıklarını anlatan Hasan Ali şunları söyledi:

"GÜZEL BİR HAVA YAKALADIK"

"Güzel bir hava yakaladık. Maç maç düşüneceğiz. Taraftarımız hem içeride hem dışarıda bizi destekliyor. Bizim tek bir görevimiz var: onları mutlu etmek. Onlar, biz kazanınca mutlu oluyor. Kaybedince de mutsuz oluyorlar. Bu da bize yansıyor.

Şehirde o ilgi alakayı net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bu da bizim omuzlarımızda büyük bir sorumluluk. Bunun bilincindeyiz. Onları mutlu etmek istiyorum. Çünkü hem kulüp hem de taraftarlar Süper Lig'i hak ediyor. Geçen sene başaramadık ama inşallah bu sene başarıp sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız" diye konuştu.

Amed Sportif Faaliyetler'e geç katıldığını anımsatan tecrübeli oyuncu, "Eylül ayıydı, sezon öncesi kamp geçirmedim. Bireysel olarak kendimi sezona hazırladım. 'İyi ki gelmişim' diyorum. Çok güzel bir kulübe, taraftara, şehre geldim, mutluyum. Kendi performansım da gayet iyi. Ben memnunum, hocalar memnun. Artık tecrübeli bir oyuncuyum. Tecrübemi takım arkadaşlarıma, genç kardeşlerime yansıtmaya çalışıyorum. Ağabeylik görevimiz de var. Bunu en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Öğrenmenin de yaşı yoktur. Ben de bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.