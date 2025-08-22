Hasan Ali’nin “PîyaVa” albümü dinleyicisiyle buluşuyor

Kirmançkî (Zazaca) folk müziğin önemli isimlerinden söz yazarı, besteci ve yorumcu Hasan Ali; Rüzgar, Şemuge (Eşik), Zerîra (Yürekten), Budela ve Nefes (Helm) albümlerinden sonra PîyaVa (Beraber Söyledik) albümüyle dinleyicileriyle buluşuyor.

Yaklaşık iki yıl önce çalışmaları tamamlanan ve birbirinden değerli sanatçı dostlarının sesiyle zenginleşen Hasan Ali’nin PîyaVa (Beraber Söyledik) albümü, 23 Ağustos Cumartesi günü Kom Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor.

Albümde 5 Kırmançkî (Zazakî) ve 1 Türkçe eser yer alıyor. Albümün tek Türkçe çalışması olan, sözleri Karacaoğlan’a ait “Demedim mi” bestesi Hasan Ali Sezer’e, yorumu ise Oğuz Aksaç’a ait.

Albümün dikkat çeken eserlerinden biri de Kardeş Türküler ve Bajar’ın yorumuyla bilinen Vedat Yıldırım’ın seslendirdiği “Biyo Bom” (Deli Oldum).

Hasan Ali’nin albümlerinde her zaman yer verdiği Kürtçe deyişler, PîyaVa’da Ali Doğan Gönültaş’ın sesiyle hayat buluyor. Albümün sürükleyici bölümlerinden biri de, Kırmançkî halay geleneğini yaşatan “Govend”. Geçtiğimiz yıl Dersim Ovacık’ta Munzur’un kenarında klibi çekilen eser, Hasan Ali’nin yeni bestesi ve Abidin Biter ile yaptığı ortak yorumuyla dinleyiciye ulaşıyor.

Aranjörlüğünü Öner Gerçek’in üstlendiği PîyaVa, 23 Ağustos’ta Kom Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak.