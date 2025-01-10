Hasan Alpargün Apartmanı davası: 3 kamu görevlisine soruşturma izni

6 Şubat depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Eylül 2024'te görülen karar duruşmasında, apartmanın yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'e "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verilmişti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, "Hasan Alpargün Apartmanı'nın yıkılması sonucu düzenlenen bilirkişi raporuna göre, bina ile ilgili zeminden kaynaklanan herhangi bir sorun bulunmadığının tespit edildiği, fakat apartmandan alınan beton ve çelik numunelere göre binanın yapıldığı yıl yürürlükte olan 1975 Deprem Yönetmeliği hükümlerine uyulmadığı, yapılan kusurlu imalattan, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinini düzenleyen ilgili belediye görevlilerinin sorumluluğu olduğu" gerekçesiyle 9 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni talep etti.

3 KAMU GÖREVLİSİNE SORUŞTURMA İZNİ

Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci imzalı kararda, Seyhan Belediyesi eski imar müdürü Alim Erdoğan, Seyhan Belediyesi eski imar müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu ve o dönem Seyhan Belediyesi'nde inşaat mühendisi olarak çalışan F.Y. hakkında soruşturma izni verildi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"(Yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu, kullanılmasında fen bakımından sakınca görülmediği)ni tespit eden 12 Aralık 1996 tarihli 'İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzin Belgesi' başlıklı İskan Komisyon Raporu'nda imzası bulunması dolayısıyla birim amiri imar müdürü Alim Erdoğan ile aynı raporda imzası bulunan inşaat mühendisi F.Y.'nin meslek ve görevinden dolayı, yapıdaki kusurlu beton ve demir imalatından sorumlulukları bulunduğu değerlendirildiğinden, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3'üncü ve 6'ncı maddeleri gereğince haklarında 'soruşturma izni verilmesine' karar verilmiştir.

13 Aralık 1996 tarihli, Seyhan İlçe Belediyesi onaylı olan Yapı Kullanma İzin Belgesinin 'Onaylayan' kısmında imzası bulunan Seyhan Belediyesi eski İmar Müdür Yardımcısı Sitare Koçoğlu'nun, birim amiri olarak yapıdaki kusurlu beton ve demir imalatından dolayı sorumluluğu bulunduğu değerlendirildiğinden, hakkında 'soruşturma izni verilmesine' karar verilmiştir."

4 KAMU GÖREVLİSİNE SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

Hakkında soruşturma izni istenen, o dönem Seyhan Belediyesi'nde Harita Şube Şefi olarak çalışan G.Ç, mimar olarak çalışan S.C, makine mühendisi İ.A, dönemin Seyhan Belediyesi İskan Komisyonu üyesi C.M.E. hakkında soruşturma izni verilmedi.

Seyhan Belediyesi eski Ruhsat Şube Şefi İ.E.'nin 23 Nisan 2023'te, Seyhan Belediyesi Harita ve Kadastro Mühendisi M.D.'nin ise 18 Haziran 2022'de vefat etmeleri nedeniyle haklarında soruşturma izni verilmediği ifade edildi.

ÜÇ APARTMANIN YIKILMASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA İZNİ

Hakkında soruşturma izni verilen Alim Erdoğan hakkında, 6 Şubat depremlerinde Sami Bey Apartmanı'nın yıkılması sonucu 40 kişinin ve İhsan Bayram Sitesi'nin yıkılması sonucu 82 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin de "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

Hasan Alpargün Apartmanı'nın yanı sıra 63 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Yapı Sitesi ile 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili de hakkında soruşturma izni verilen Alim Erdoğan için bu üç apartmanın yıkılmasına ilişkin iddianame hazırlanması bekleniyor.