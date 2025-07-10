Hasan Alpargün Apartmanı davasında mahkeme heyetine küfreden sanığa suç duyurusu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişide yaralandı. 6 Şubat 2023'te KKTC'ye kaçan binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, yakalanarak Adana'ya getirildi.

Alpargün, gözaltına alındığı sırada gazetecilerin "Yaptığınız binanın çökmesiyle 96 kişi öldü, ne diyeceksiniz" sorusuna, "Mukadderat" diye yanıt verdi. Alpargün, 13 Şubat 2023'te tutuklandı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Eylül 2024'te görülen karar duruşmasında sanık Hasan Alpargün hakkında, "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına hükmedildi. Bu, deprem davalarında şu ana kadar verilen en yüksek ceza olmuştu.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanık Hasan Alpargün'e verilen 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasını "hukuka aykırı" bularak bozdu. Dosya, yeniden incelenmek üzere Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yeniden yargılamanın ilk duruşması ise bugün görüldü.

"BİZ YİTİRDİĞİMİZ CANLILARIN HESABINI SORMAK İÇİN BURADAYIZ"

Dava öncesinde Adana Adliyesi önünde aileler adına konuşan müşteki avukatı Beşir Ekinci, üst mahkemenin yerel mahkemenin kararını bozmasına tepki gösterdi. Ekinci, "96 canımızı yitirdiğimiz Hasan Alpargün davasında yine Adana Adliyesi önündeyiz. Üst mahkeme, elimde görmüş olduğunuz pankartla da gösterdiğimiz gibi, basit bir internet sitesinden kopyala-yapıştır bir kararla yerel mahkemenin kararını bozdu" dedi.

Bu bozma kararının yalnızca Alpargün Apartmanı davasındaki aileleri değil, Türkiye genelindeki tüm depremzede aileleri ve avukatları derinden yaraladığını söyleyen Ekinci, "Yerel mahkemenin kararı, adaletin hala var olduğunun, yitirilen canların hesabının sorulduğunun bir göstergesiydi" ifadelerini kullandı.

Ekinci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz yitirdiğimiz canların hesabını sormak için buradayız. Bu artık bir dava değil, bir hesaplaşmaya dönmüş durumda. Yeni canlarımız feda edilmesin, yeni acılar yaşanmasın diye buradayız. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiçbir ailenin bir daha bu acıyı yaşamaması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Unutmuyoruz, unutturmuyoruz."

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu müteahhit Hasan Alpargün bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"OLASI KAST"TAN CEZA TALEBİ

Duruşmada, sanık Hasan Alpargün yaşı ve sağlık durumunu gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatları ise mahkeme hakiminin reddini istedi.

Müştekiler ve müşteki avukatları, sanığın yine "olası kast"tan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.

SANIK MAHKEME HEYETİNE HAKARET ETTİ

Mahkeme, sanık Hasan Alpargün hakkında ara kararlara ilişkin duruşma günü ve tutukluluk inceleme kararları açıklanırken mahkeme heyetine hitaben "Allah'ını sinkaf ederim" sözleri nedeniyle Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.