Hasan Arat'a kürsüde saldıran Yamantürk, Beşiktaş'taki görevinden ayrıldı

Beşiktaş'ın bir önceki başkanı Hasan Arat'a, 3 ay öncedeki divan kurulu toplantısında kürsüde konuştuğu sırada saldıran Tevfik Yamantürk, 8 yıldır sürdürdüğü BJK Divan Kurulu Başkanlığı görevini bıraktı.

Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla görevini bıraktığını duyuran Yamantürk, "Daha önce de Divan Kurulu seçimine 1.5 yıl varken Divan Kurulu Başkanlığı’na yeniden aday olmayacağımı kamuoyuna açıklamıştım. Bu şanlı ve şerefli görevin yeni başkanı ve yönetimine, Beşiktaş’ın menfaatleri gereği ve tarafsızlığımı korumak adına en içten başarı dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın bir önceki Başkanı Hasan Arat, kulübün 12 Nisan'da yapılan divan kurulu toplantısında konuştuğu sırada kürsüde fiziksel saldırıya uğramıştı.

Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün Arat'a yumruk atmasının ardından kürsüdeki kavga büyümüş, olayların yatışmasının ardından toplantı tatil edilmişti.