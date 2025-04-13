Hasan Arat'a saldıranların kim olduğu ortaya çıktı

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan Beşiktaş’ın 2025 yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı eski kulüp başkanı Hasan Arat'a yapılan yumruklu saldırıyla gündemde.

Halk TV'nin haberine göre Arat’a ilk olarak Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk yumruk attı. Daha sonra ise Yamantürk’ün çalışma ekibinden bir kişi Arat’ı ittirdi.

Son olarak Hasan Arat’ın ensesine doğru yumruk atan kişinin ise Tevfik Yamantürk’ün koruması olduğu ortaya çıktı.

Arat’a yumruk atan kişinin Tevfik Yamantürk salondan çıktığı anda yanında olduğu görüntülendi.

Tevfik Yamantürk’ün korumasının konuşma alanına nasıl girdiği ise belirsizliğini koruyor.

İKİ İSİM TOPLANTI ÖNCESİNDE DE TARTIŞMIŞTI

Toplantı öncesinde de Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasında gerginlik yaşanmıştı. Kısa süreli sözlü atışma Divan üyelerinin araya girmesinin ardından yatıştırılmıştı. Gerginliğin hemen ardından orada bulunan başkan Serdal Adalı, Hasan Arat ile selamlaşarak makamına geçmişti.