Hasan Arat: Beşiktaş camiasına bunu layık görenler, burayı yönetemezler

Beşiktaş Kulübü, 35’inci başkanını seçiyor.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen kongrede adaylardan Hasan Arat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş camiasının tarihi kongrelerden birini yaşadığını aktaran Arat, “Beşiktaş camiası bu şekilde beklemeyi hak etmiyor. Herkes sabırlı olsun. Dışarıda 1,5 kilometreye uzanan kuyruklar var. Sakın bırakıp gitmeyin. Zaten istenen buydu. Lütfen mücadele edin. Biraz daha bekleyin. Çok haklısınız ama bir daha Beşiktaş'ta böyle bir şey olmayacak. Dün bu yönetimi alkışlayanlar bugün şimdi ne diyecekler. Bekleyin, oyunuzu kullanın. Sakın geri dönmeyin” diye konuştu.