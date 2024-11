Hasan Arat, Beşiktaş Futbol AŞ’den istifa etti

Üst üste gelen istifaların ve görevden almaların ardından Beşiktaş'ta bir gelişme daha yaşandı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Futbol AŞ’den istifa etti. Kulüpten yapılan açıklamada bu görevi İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in yürüteceği bildirildi.

Arat'ın kulüp başkanlığı görevi ise devam ediyor.

Beşiktaş tarafından saat 15.05'te Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Beşiktaş Yönetim Kurulu, bugün saat 13.00'da Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplanmıştı.

"FUTBOL A.Ş.'NİN PATRONU 4 KİŞİ"

KAP'a yapılan bildirimin ardından Hasan Arat basın toplantısı düzenledi. Arat, şunları söyledi:

"Profesyonellerle ilgili birçok kararlar almak durumundaydık. Beşiktaş futbolda son 1 ayda kötü sonuçlar aldı. Taraftarımız da biz de çok üzgünüz. Daha ileri gidebilmek için bazı kararlar almak durumundaydık. Futbol A.Ş.'nin patronu Onur Geçmez, Feyyaz Uçar, Mter Vardar ve Hüseyin Yücel olacak.

'KİMSE BEŞİKTAŞ İLE UĞRAŞMASIN'

tüm hoca kararları transfer kararlarından onlar sorumlu olacak. Ben kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım. Buna bir güçler ayrılığı olarak bakabiliriz. Elimizden gelen her şeyi iyi yapmak için uğraşıyoruz. Beşiktaşlılar müsterih olsun ben başkanları olarak buradayım. Kimse Beşiktaş ile uğraşmasın. İddiaları, hedefleri varsa mayıs ayında kongre var, aday olsunlar.

'TARAFTAR İSTEMEZSE BİR SANİYE BİLE DURMAYIZ'

Sportif olarak başarılı olmadığımızın bilincindeyiz. Beşiktaş kulübü kalkışma yapılacak yer değildir. Yarın çok önemli bir maçımız var. Bu maç aynı zamanda milli maçtır. Sarsıntılar mutlaka gereken yerlere mesajı verir. Bu mücadeleden galibiyetle ayrılmak en büyük amacımız. Yöneticiler hata yapabilir, önemli olan ahlaksızlık yapmamalarıdır. Beşiktaş'ın sahibi Beşiktaş'ın taraftarıdır. Beşiktaş taraftarı bizi istemediği anda bir saniye bile durmayız.

"SAMET AYBABA TASARRUFUNUN ARKASINDAYIZ"

Samet Aybaba'nın görevden alınmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Hasan Arat, "Samet Aybaba da bir profesyoneldir bunu unutmayın. Samet Aybaba tasarrufunun arkasındayız. Sebepleri bizdedir, açıklamak zorunda değili" dedi.

Arat, "İyi yönetişimin tamiratını yapmak istiyoruz. Evet moralimiz iyi değil. Göztepe maçından sonra kimin morali iyi olabilir? Ben camiamı ayakta tutmaya çalışıyorum, bu benim görevim" açıklamasını yaptı.

VAN BRONCKHORST AÇIKLAMASI

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile şu an için devam edeceklerini belirten Arat, "Maçtan sonra görüştük, yönetim kurulunun şu an için kendisiyle devam etme kararında olduğunu aktardık. Ancak vakti geldiğinde karar almaktan çekinmeyiz. Beşiktaş için her şeyi yaparız" dedi.

ÜST ÜSTE İSTİFALAR

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından kulüp içindeki kriz büyürken dün gece yapılan açıklamayla Brad Friedel ve Samet Aybaba'nın görevden alındığı duyurulmuştu.

Sabah saatlerinde önce Asbaşkan Onur Göçmez, ardından yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek istifa etti.

Onur Göçmez'in ardından da bir kaç yöneticinin daha istifa etmenin eşiğine geldiği öğrenildi.

Kısa süre önce de medya ve iletişim grubu koordinatörü Okay Karacan ile yolların ayrıldığı açıklandı.

METE VARDAR'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan krize dair AA'ya konuşan Asbaşkan Mete Vardar, gerekli açıklamaların cuma günü yapılacağını söyledi.

Yaşanan süreçten çok üzgün olduğunu dile getiren Vardar, "Maccabi maçı bizim için çok önemli. Takımın başında Macaristan’a gideceğim. Önceliğimiz maçı kazanmak. Cuma günü geri kalan konuları konuşuruz" diye konuştu.