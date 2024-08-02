Hasan Arat, Beşiktaş'ın yeni transferini açıkladı

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu'yu transfer ettiklerini açıkladı.

Süper Kupa maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Kulüp Başkanı Hasan Arat, Çaykur Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu ile anlaştıklarını "Bir transferin daha lisansı çıkacak birazdan. Emirhan Topçu Beşiktaş'ı çok istedi. Hayırlı olsun" sözleriyle duyurdu.

"TRANSFER DEVAM EDECEK"

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmaların sürdüğünü ve hem gelen hem de giden oyuncular olacağını kaydeden Arat, şunları söyledi:

"Transfer devam edecek. Hüseyin bey çalışmalarına devam ediyor. Scout ekibimiz, Samet hocam çalışmalarını sürdürüyor. Hocayla birlikte karar veriliyor. Hocamızın kararı çok önemli. Gidecek oyuncularımız da var. 14 yabancı ve 1 mavi kart hakkımız var. Bunu en iyi şekilde kullanacağız."

Süper Kupa maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Arat, taraftarın maça ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, "Güzel bir sezon başlangıcı olmasını istiyoruz. Sezonumuz uzun. Süper Kupa maçı için gelmedik, sezonun hayırlı olmasını dilemek için geldik. İyi bir kamp dönemi geçirdik.Yeni sezonun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Güzel bir sezon geçmesini umut ediyoruz" diye konuştu.

Beşiktaş, Emirhan Topçu'dan önce Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile ve Can Keleş'i transfer etmişti.

2021 yılında Menemenspor'dan Çaykur Rizespor'a transfer olan Topçu, geçen sezon kulübüyle ligde 32 maça çıkmıştı. 23 yaşındaki stoperin sözleşmesi önümüzdeki sezon sona eriyordu.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.