Hasan Arda Kaşıkçı kimdir? Htalks Hasan Arda Kaşıkçı hakkında bilinenler

Hasan Arda Kaşıkçı internette paylaştığı spor, siyaset vb. gündem konularla ilgili yorumlarıyla gündeme gelmesinin ardından Hasan Arda Kaşıkçı kimdir sorusu araştırılmaya başlandı. Htalks isimli YouTube kanalında "Bu ülkenin tek sorunu garibanlık" sözleri sonrası internette Hasan Arda Kaşıkçı kimdir araması yapılıyor. Peki, Hasan Arda Kaşıkçı kimdir? İşte, Htalks Hasan Arda Kaşıkçı hakkında bilinenler!

HASAN ARDA KAŞIKÇI KİMDİR?

Hasan Arda Kaşıkçı, Ankara'da yaşayan bir içerik üreticisi ve sosyal medya fenomenidir. 2012-2017 yılları arasında Avusturya'da eğitim almıştır. Beşiktaş ile ilgili yaptığı videolarla tanınmış, spor ve siyaset konularındaki yorumlarıyla sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. YouTube ve diğer platformlarda aktif olarak içerik üretmeye devam eden Hasan Arda Kaşıkçı, hem Beşiktaş taraftarları arasında hem de genel olarak futbolseverler için gerçekleştirdiği yorumlarıyla adı sık sık gündeme gelmektedir.