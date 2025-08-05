Hasan Can Kaya Exxen'le yollarını ayırdı

Hasan Can Kaya, Exxen ile yollarını ayırdı.

YouTube kanalı ile çıkış yakaladıktan sonra Ilıcalı'nın yeni kurduğu platforma transfer olan Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Konuşanlar' isimli programının başka bir platformda devam edeceğini açıkladı.

Hasan Can Kaya yaptığı açıklamada, "Dedikoduların önüne geçmek adına duyurulur.. Haberler doğru. Yeni sezonda Exxen’de olmayacağız. Yeni adresimiz belli olduğunda açıklayacağım" ifadelerini kullandı.