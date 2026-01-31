Hasan Can Kaya Neden Gözaltına Alındı? Hasan Can Kaya Kimdir?

Türk komedi dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hasan Can Kaya, 31 Ocak 2026 sabahı yaşanan gelişmeyle gündemin merkezine oturdu. Özellikle “Hasan Can Kaya neden gözaltına alındı?” ve “Hasan Can Kaya kimdir?” soruları, kısa sürede arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasına girdi. Kariyeri, hayatı ve hakkında yürütülen soruşturmaya dair tüm ayrıntılar bu haberde derlendi.

HASAN CAN KAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Komedyen Hasan Can Kaya, 31 Ocak 2026 Cumartesi sabahı, İstanbul merkezli geniş çaplı bir operasyon kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor.

Yürütülen soruşturmanın, “uyuşturucu madde kullanma ve temin etme” suçlamalarını kapsadığı bildirildi. Uzun süredir teknik ve fiziki takip altında yürütülen çalışmanın ardından, sosyal medyada ve sanat camiasında tanınan çok sayıda isme yönelik eş zamanlı bir “şafak operasyonu” düzenlendi.

Operasyon Kapsamında Gözaltına Alınan İsimler

Operasyon kapsamında Hasan Can Kaya’nın yanı sıra, kamuoyunda tanınan birçok isim de gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında şunlar yer aldı:

Yusuf Aktaş (Reynmen)

Emirhan Çakal

Mazlum Aktürk

Mert Eren Bülbül

Sıla Dündar

Döndü Şahin

Burak Güngör

Ahmet Can Dündar

Berkcan Güven

Fırat Yayla

Gözaltı işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrollerinden geçirilerek sorgulanmak üzere ilgili birimlere sevk edildi. Adreslerde yapılan aramalarda soruşturma kapsamında çeşitli dijital materyallere ve delillere el konulduğu belirtildi. Soruşturmanın, uyuşturucu madde kullanımını ve temin edilmesini kolaylaştıran yapıyı ortaya çıkarmayı hedeflediği ifade edildi.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 tarihinde İstanbul’un Güngören ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen Malatyalı olan Kaya, Türk komedyen, stand-up sanatçısı, senarist ve oyuncu kimliğiyle tanınmaktadır.

Hayatı ve Eğitimi

Lise yıllarında sinema sektörüne adım atan Hasan Can Kaya, set asistanlığı ve reji asistanlığı gibi görevlerde bulunarak sektörde tecrübe kazandı.

Kariyerinin Dönüm Noktaları

Hasan Can Kaya’nın kariyerinde önemli bir çıkış noktası, “1 Erkek 1 Kadın” dizisinde senarist olarak görev almasıyla başladı. 2014 yılında bu dizide çalışırken, stand-up komedi yapmaya karar verdi.

2016 yılında Leman Kültür Beşiktaş’ta düzenli olarak stand-up gösterileri yapmaya başlayan Kaya, sahnedeki doğaçlama tarzıyla dikkat çekti.

Konuşanlar ile Gelen Büyük Şöhret

Hasan Can Kaya’nın geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan proje, “Konuşanlar” adlı talk show programı oldu. Ocak 2020’de çekimlerine başlanan program, ilk olarak YouTube’da yayınlandı ve kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Aralık 2020’de Exxen platformuna transfer olan Konuşanlar, platformun en çok izlenen yapımlarından biri haline geldi. Programın YouTube’da paylaşılan kısa videoları sayesinde milyonlarca aboneye ve izlenmeye ulaşıldı.

Konuşanlar, 2025 yılında Disney+ platformuna transfer edildi ve programın bu platformdaki ilk bölümü 19 Eylül 2025’te yayınlandı.

