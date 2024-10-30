Hasan Can Kaya ödediği vergiyi açıkladı: "En çok devleti güldürüyormuşum"

Komedi programı 'Konuşanlar' ile tanınan Hasan Can Kaya, ödediği yıllık vergi miktarını açıkladı.

Forbes Türkiye'de yer alan habere göre; dijital platform Exxen'de yayınlanan ve komedi programıyla tanınan komedyen Hasan Can Kaya, geçtiğimiz yıl yaklaşık 30 milyon lira vergi ödediğini söyledi.

"EN ÇOK DEVLETİ GÜLDÜRÜYORMUŞUM"

"Kimin ne kazandığını bilmiyorum ama ne kadar vergi ödediğimi biliyorum" diyen Kaya, ödediği vergi miktarını tiye aldı.

Kaya, geçen yıl 30 milyon liraya yakın vergi verdiğini söyledi ve "Aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum" dedi.

Ödediği vergi, geçen yıl Kaya'nın basit bir hesapla yaklaşık 70 ila 80 milyon TL arasında bir kazanç elde ettiğini gösteriyor.