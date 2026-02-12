Hasan Can Kaya’ya yönelik soruşturma sonuçlandı

Komedyen Hasan Can Kaya hakkında "dini değerleri aşağılama" gerekçesiyle açılan soruşturmada "takipsizlik" kararı verildi ve dosya kapandı.

Konuşanlar programında bir seyirciyle yaşadığı diyalog nedeniyle sosyal medyada hedef gösterilen Kaya hakkında, 17 Kasım 2025’te yapılan ihbar üzerine soruşturma açılmıştı.

Kaya hakkında "dini değerleri aşağılama" başlığıyla açılan soruşturmada "takipsizlik" kararı verildi ve dosya kapandı.

SAVCILIK: YASAL UNSURLAR OLUŞMADI

Kaya’nın bir konuğa yönelik “Hz. İsa EYT’den yararlansaymış…” ifadesinin yer aldığı görüntüler şikayete konu olmuştu. Görüntülerin iki yıl öncesine ait olduğu ve yakın dönemde yeniden dolaşıma girdiği tespit edilmişti.

A Haber’in aktardığına göre, Kaya savcılıktaki ifadesinde dini değerleri aşağılama yönünde özel bir kastının bulunmadığını, sözlerinin bağlamından koparıldığını ve kamuoyuna yönelik bir özür mesajı yayımladığını belirtti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma sonucunda “suçun yasal unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Böylece komedyen hakkında başlatılan adli süreç kapatılmış oldu.