Hasan Heybetli koğuşunda ölü bulundu: Savcı, cezaevinde incelemelerde bulundu

Cinayet zanlısı olarak 25 yıl hapis cezası alan ve İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan 75 yaşındaki Hasan Heybetli, hücresinde ölü bulundu.

Arap Hüso olarak bilinen "kabadayı" Hüseyin Heybetli'nin oğlu olan Hasan Heybetli, 1950'de Siirt'te doğdu. Gasp, adam yaralama, haraç gibi pek çok suçtan dolayı mafya ve çete çevrelerinde ismini duyurdu.

Türkiye kamuoyu ise onu şarkıcı Muazzez Abacı'yla ilişkisiyle tanıdı; Heybetli, 1979 yılında Muazzez Abacı ile nişanlandı. İkili 1980’de evlendi. Bu evlilik 3 yıl sürdü. İkili 1989’da bir kez daha evlendi. Çiftin ikinci kez yaptıkları evlilik ise 1993’te son buldu.

2004 yılında şarkıcı Kader Çetintürk’ün de adının geçtiği bir gaspa teşebbüs davasında 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2009 yılında İstanbul-Şişli'deki Polat Rezidans'ta döviz büfesi sahibi Fatih Edremit'in öldürülmesiyle ilgili yargılanan Heybetli, 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl, 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararının kesinleşmesiyle tutuklanan Heybetli, cezasını Çeşme ve İzmir'deki cezaevlerinde geçirdi.

SAVCI İNCELEDİ, OTOPSİNİN ARDINDAN CENAZE İSTANBUL'A GETİRİLECEK

Heybetli, dün saat 19.00 sıralarında, İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi'ndeki koğuşunda ölü bulundu. Heybetli'nin ölümü üzerine nöbetçi savcı, cezaevinde incelemelerde bulundu.

Heybetli'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Heybetli, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Hasan Heybetli'nin cenazesinin, İstanbul'a götürüleceği belirtildi.