Hasan Hüsrev Hatemi hayatını kaybetti

Tıp ve edebiyat dünyasının tanınmış isimlerinden Prof. Dr. Hüsrev Hatemi 88 yaşında hayatını kaybetti.

Tabip Odası, Hatemi'nin ölümünü "İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1962 mezunu ve üyemiz Prof. Dr. Hüsrev Hatemi’nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, iç hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına, şiirleri ve yazılarıyla da kültür hayatına katkılar sunmuştu" şeklindeki paylaşımla duyurdu.

1938 yılında İstanbul’de doğan Hatemi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

1978’de profesör unvanını alan Hatemi, uzun yıllar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görev yaptı.

Tıp alanındaki çalışmalarının yanı sıra yazar kimliğiyle de öne çıkan Hatemi, akademi ile edebiyatı bir arada sürdürdü.