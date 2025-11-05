Hasan İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Tüm suçlamaları reddetti

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekem İmamoğlu'nun babası ve oğlu Emniyet'te ifade verdi.

Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında ‘rüşvet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi.

İmamoğlu ailesi, söz konusu ifade için saat 10.15 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, saat 11.00 sıralarında ifade vermeye başladı.

Yaklaşık 3 saat süren ifade işleminin tamamlanmasının ardından Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu emniyetten ayrıldı.

Hasan İmamoğlu ifadesinde adına kayıtlı birden fazla gayrimenkul bulunduğunu ancak ayrıntı listesinin resmi kayıtlardan temin edilebileceğini belirtti. Üzerine kayıtlı olmayan bir varlık kullanmadığını vurguladı.

MASAK RAPORUNA CEVAP

Carsal Reklam ve çeşitli transferlere ilişkin MASAK tespitleri sorulduğunda, İmamoğlu ticari işlemleri Tuncay Yılmaz’ın takip ettiğini, bazı dönemlerde şirketin nakit ihtiyacı için kendi birikiminden destek verdiğini söyledi.

İmamoğlu İnşaat’a ait bir arsanın Carsal Reklam’a satışı ve bu arsa üzerinde İmamoğlu İnşaat projesi yürütülmesine dair, “kat karşılığı proje” olduğunu hatırladığını, detaylara yine genel müdürün hâkim olduğunu ifade etti.

Şirket hesaplarına Varlık Barışı kapsamında yatırıldığı belirtilen toplam 35 milyon 220 bin 151,59 TL tutarındaki nakit (TL ve döviz) için “ticaretten elde ettiğim gelir ve kendi birikimim” beyanında bulunan İmamoğlu iş ve işlemlerin şirket muhasebesi tarafından yürütüldüğünü söyledi.

İmamoğlu, Tuncay Yılmaz’ı yaklaşık 10 yıldır tanıdığını ve şirketin genel müdürü olduğunu aktardı. Burcu Beyazoğlu’nun firmada yaklaşık 15 yıldır finans müdürü olarak çalıştığını, eşinin İBB’de çalıştığını bildiğini söyledi. Mahmut Gültekin ve Baran Gönül’ü taşeron olarak hatırladığını; listede yer alan birçok ismi ise tanımadığını beyan etti.

West Side projesine ilişkin rüşvet iddialarını “asılsız” olarak nitelendiren Hasan İmamoğlu, 4 daireyi banka hesabındaki dövizi TL’ye çevirip havale ederek aldığını, banka kayıtlarının bunu göstereceğini belirtti.

27 Temmuz 2015’te (Uzman–Beyaz–Mutlu–Mesturkuaz–Mes unvanlı firmalarla) sözleşme imzaladığını, 29 Temmuz 2015’te sözleşmedeki 1.000.000 TL satış bedelini ilgili hesaba gönderdiğini, sözleşme ve dekont nüshalarını avukatları aracılığıyla savcılığa sunacağını ifade etti.

Yapının ruhsatının 2014’te alındığını, sözleşmenin 2015’te imzalandığını belirterek, zamanlamanın iddialarla çeliştiğini savundu. “Kimseden rüşvet almadım, elden para iadesi olmadı” dedi.

İmamoğlu, MASAK raporundaki bazı tespitlerin doğru olmadığını belirtti. 20 Nisan 2017’de 300.000 ABD Dolarını Beyaz İnşaat Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Tic. AŞ’ye gönderdiğini; 23 Haziran 2017’de 200.000 ABD Dolarının aynı firma tarafından iade edildiğini söyledi. İlgili evrakların savcılığa sunulacağını bildirdi.

TORUNUNA YAPILAN TRANSFERLER

Torunu Mehmet Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan’da Tectum Investment d.o.o. unvanıyla inşaat alanında faaliyet yürüttüğünü; zaman zaman kendi birikiminden destek amaçlı para gönderdiğini, kaynağın kendi tasarrufu olduğunu belirtti.

"GEÇİM KAYNAĞIM OLAN KİRA GELİRLERİMİ VE EMEKLİ MAAŞIMI ALAMIYORUM"

İmamoğlu, isnat edilen suçlamaların tamamını kabul etmediğini, yılların emeğiyle edindiği malvarlığı ve emekli maaşı üzerindeki tedbirler nedeniyle kira ve maaş gelirlerini alamadığını, ailece mağduriyet yaşadıklarını ifade etti; tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.

Hasan İmamoğlu ifadesini şöyle bitirdi:

"Tarafıma isnat edilen suçlamaları okudum ve anladım ancak tarafıma isnat edilen suçlamaların tamamı mesnetsiz ve iftiradan ibarettir. Benim yıllardır inşaat sektöründe edindiğim mal varlıklarıma ve emekli maaşıma el konuldu. Bu sebeple daha öncesinde geçim kaynağım olan kira gelirlerimi ve emekli maaşımı alamıyorum. Benim ve ailemin mağduriyeti devam etmektedir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Savcılık Makamınca bu tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyorum."