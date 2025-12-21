Hasan Mutlu için Bayrampaşa’da 100’üncü gün yürüyüşü: "Bir milim geri adım atmayacağız"

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında 100 gündür tutuklu bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu için Bayrampaşa’da yürüyüş yapıldı. Bayrampaşa Demirkapı Caddesi’nden başlayan yürüyüş, Bayrampaşa Belediyesi binası önünde sona erdi.

Yürüyüşe CHP Bayrampaşa Gençlik Kolları üyeleri ile çok sayıda Bayrampaşalı katıldı. Yürüyüş boyunca vatandaşlar, ellerinde “O bir baba, o bir öğretmen”, “O bir başkan”, “Hak, hukuk, adalet”, “Hasan Mutlu’ya özgürlük”, “Hasan Mutlu yalnız değildir” yazılı dövizler taşıdı. Yurttaşlar sık sık “Hasan başkan yalnız değildir”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Hep beraber, hep beraber, hep beraber Hasan Mutlu” ve “Bayrampaşa uyuma iradene sahip çık” sloganları attı.

Yürüyüş sırasında alkışlar ve ıslıklar eşliğinde, “Çocuklar inanın inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz güneşli günler, motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz güneşli günler” şarkı sözleri hep bir ağızdan söylendi. Yürüyüş güzergâhı boyunca meşaleler yakıldı.

“BU SÜREÇ HALKIN İRADESİNE VURULAN BİR DARBEDİR”

Belediye binası önünde yapılan basın açıklaması yapan CHP Bayrampaşa Gençlik Kolları Başkanı Kemal Ferhatoğlu, Hasan Mutlu’nun ve yol arkadaşlarının tutukluluğunun 100’üncü gününde olduklarını belirterek, yaşanan süreci “halkın iradesine, demokrasiye ve adalete vurulan bir darbe” olarak nitelendirdi. Ferhatoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, seçilmiş belediye başkanımız Hasan Mutlu'nun ve birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızın hukuksuz tutukluluğunun 100’üncü günü. Bu süreç halkın iradesine, demokrasiye ve adalete vurulan bir darbedir. Seçilmiş belediye başkanımız Hasan Mutlu ve yol arkadaşlarımız, hiçbir kesinleşmiş cezası hatta iddianameleri olmamasına rağmen, tutuklu şekilde yargılanmakta, adeta peşinen cezalandırılmaktadırlar. Tutukluluk tedbiri, demiyoruz. En büyük talebimiz; adil ve tutuksuz yargılamadır.”

“YARGISIZ İNFAZLARIN HESABINI KİM VERECEK?”

Açıklamasında yargılama sürecine de dikkat çeken Ferhatoğlu, “Yarın öbür gün bu arkadaşlarımızın hiçbir suçu olmadığı ortaya çıkarsa ne olacak? Soruyoruz; yargısız yapılan bu infazların hesabını kim verecek? Biz bugün burada, seçilmiş belediye başkanımız Hasan Mutlu ve yol arkadaşlarımız için, Ekrem Başkanımız, tutuklu başkanlarımız ve bürokratlarımız için adalet talep ediyoruz. Çünkü adalet, bu ülkenin geleceğinin güvencesidir. Bu insanlar başkanlarımızı seçti ve onları göreve getirdi. Halkın iradesi yok sayılamaz. Demokrasi baskı altına alınamaz” ifadelerini kullandı.

“ADALET SAĞLANANA KADAR SUSMAYACAĞIZ”

Ferhatoğlu, taleplerinin açık olduğunu vurgulayarak, “Seçilmiş belediye başkanımız Hasan Mutlu'nun ve tüm yol arkadaşlarımızın hukuksuz tutuklulukları son bulmalı, adil ve şeffaf bir yargılama süreci derhal işletilmelidir. Bizler, adalet sağlanana kadar susmayacağız, bir milim geri adım atmayacağız. Herkes bilsin ki; seçilmiş belediye başkanımız Hasan Mutlu ve yol arkadaşları yalnız değildir. Adalet isteyen milyonlar yalnız değildir. Adalet kazanacak, demokrasi kazanacak. Cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun da dediği gibi; her şey çok güzel olacak” dedi.

“BAYRAMPAŞA’NIN İRADESİNE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Ferhatoğlu, konuşmasının sonunda yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek, “Bugün burada Hasan başkanımıza, verdiğiniz oylara ve Bayrampaşa'nın iradesine sahip çıktığınız için CHP Bayrampaşa Gençlik Kolu Başkanı olarak her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Basın açıklamasının ardından, Demirkapı Caddesi sonunda başlayan yürüyüş, sloganlar ve alkışlar eşliğinde tamamlandı.