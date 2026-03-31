Hasan Mutlu için Bayrampaşa’da 200. gün yürüyüşü

CHP Bayrampaşa Gençlik Kolları'nın çağrısıyla, 200 gündür tutuklu bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ve CHP İl Sekreteri Soner Özimer, Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşü öncesi Safiye Mutlu, eşi Hasan Mutlu'nun Silivri’den yazdığı mektubu okudu.

Mektupta Mutlu şu ifadeleri kullandı:

“BEN DİMDİK AYAKTAYIM”

“Sevgili Bayrampaşalı hemşehrilerim, kıymetli yol arkadaşlarım. Bu satırları sizlerden uzakta, ama kalbi her zaman sizinle atan bir kardeşiniz olarak yazıyorum. 200 gündür sabırla ve inançla adaletin tecelli edeceği günü bekliyorum. Bu süreçte en büyük gücüm, sizlerin 31 Mart’ta ortaya koyduğu irade ve bana duyduğunuz güven olmuştur. Bugün yanınızda olamasam da, yürüdüğünüz her yolda, attığınız her adımda ben de sizinleyim. Mücadelemiz; adalet, demokrasi ve halkın iradesi içindir. Ben dimdik ayaktayım. Sizlerden de birlik içinde olmanızı, umudunuzu kaybetmeden iradenize sahip çıkmanızı istiyorum. İnanıyorum ki en kısa zamanda özgür günlerde, Bayrampaşa’da yeniden omuz omuza olacağız. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bayrampaşa’nın Seçilmiş Belediye Başkanı Hasan Mutlu Silivri Zindanı”

Mektubun okumasının ardından basın açıklamasına geçildi. Bayrampaşa CHP İlçe Başkanı Alican Çam basın açıklamasında şunları söyledi:

“HUKUK, GECİKTİRİLEREK İŞLETİLDİĞİNDE ADALET OLMAKTAN ÇIKAR”

“Bugün burada yalnızca bir yürüyüş öncesinde toplanmış değiliz. Bugün burada hukukun, adaletin ve demokrasinin sesini yükseltmek için bir aradayız. Belediye Başkanımız Hasan Mutlu’nun tutsaklığının bugün 200’üncü günü. Aradan geçen bunca zamana rağmen hala bir iddianamenin dahi hazırlanmamış olması yalnızca bir kişiye değil, hukukun evrensel ilkelerine, adil yargılanma hakkına ve toplumun vicdanına yönelmiş açık bir haksızlıktır. Hukuk, geciktirilerek işletildiğinde adalet olmaktan çıkar. Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo, ne yazık ki bunun en somut örneklerinden biridir.

“SANDIKTA KAZANILAMAYANIN, SORUŞTURMALARLA ELDE EDİLMEYE ÇALIŞILMASI DEMOKRASİMİZE ZARAR VERİR, TOPLUMSAL BARIŞI ZEDELER”

Öte yandan bugün 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin yıl dönümü. Halkın iradesinin sandıkta açık bir şekilde tecelli ettiği, Cumhuriyet Halk Partisi’nin birinci parti olarak çıktığı bu seçimlerin ardından yaşanan süreçler, siyasetin yargı üzerinden şekillendirmeye çalışıldığı yönündeki kaygıları arttırmaktadır. Bizler, milletin iradesinin üzerinde hiçbir gücün olmadığını savunuyoruz. Sandıkta kazanılamayanın, soruşturmalarla elde edilmeye çalışılması demokrasimize zarar verir, toplumsal barışı zedeler.

“YAŞASIN ADALET, YAŞASIN DEMOKRASİ”

Bugün gerçekleştirdiğimiz yürüyüş bir tepki olduğu kadar güçlü bir çağrıdır. Bu çağrı, adalete, hukuka, demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkma çağrısıdır. Bizler susmayacağız, geri adım atmayacağız. Çünkü biliyoruz ki adalet bir gün herkese lazım olacaktır. Hasan Mutlu yalnız değildir. Bayrampaşa halkı onun yanındadır. Bu vesileyle hemşerilerimizi, demokratik haklarını kullanmaya barışçıl, kararlı ve güçlü bir şekilde seslerini yükseltmeye davet ediyoruz. Yaşasın adalet, yaşasın demokrasi”