Hasan Mutlu: Varsa cesaretiniz getirin sandığı Bayrampaşa halkının önüne
Tutuklanmasının ardından Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Mutlu, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin "Varsa cesaretiniz getirin sandığı Bayrampaşa halkının önüne, kararı milletimiz versin" çağrısında bulundu.
Mutlu, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"AKP’nin Bayrampaşa’ya çökme operasyonunu Silivri Cezaevi’nden takip ediyorum. Haydi, varsa cesaretiniz getirin sandığı Bayrampaşa halkının önüne, kararı milletimiz versin."
AKP’nin Bayrampaşa’ya çökme operasyonunu Silivri Cezaevi’nden takip ediyorum. Haydi, varsa cesaretiniz getirin sandığı Bayrampaşa halkının önüne, kararı milletimiz versin!— Hasan Mutlu (@hmutlu34) October 26, 2025
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun 16 Eylül 2025'te tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde CHP'nin adayının kazanması üzerine AKP'nin mahkemeye başvurmasının ardından Bayrampaşa'da bugün ikinci defa seçim yapılıyor.