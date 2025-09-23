Hasan Özcan Yaşam Evi açılışa hazırlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda bir projeyi daha hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi ve İzan Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat A.Ş. arasında imzalanan bağış protokolü kapsamında hayata geçirilen Hasan Özcan Yaşam Evi peyzaj ve yaşam alanları düzenlemeleri bittiğinde hizmete açılacak.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 bin 375 metrekare parsel alanı üzerine inşa edilen tesis, 50 oda ve 100 kişi kapasitesi ile hizmet verecek. Toplam 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan bakım evinde yaş almış vatandaşların ihtiyaçlarına uygun modern yaşam alanları tasarlandı.

Yapı içerisinde resim atölyesi, konferans salonu, kütüphane, kat mutfakları, çamaşır, berber ve ütü odaları bulunurken; merkezi ısıtma-soğutma sistemi, 400 KVA jeneratör ve hemşire çağrı sistemiyle de konfor ve güvenlik ön planda tutuldu. Ayrıca 7/24 kayıt yapan kamera sistemi ile yangın ihbar ve anons sistemleri tesis edilerek güvenlik üst düzeyde sağlandı.

“İNSAN ODAKLI PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Yaş almış büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır. Onların güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarını önemsiyoruz. Hasan Özcan Yaşam Evi, bu anlayışın bir ürünü olarak hayata geçti. İçerisinde sosyal alanları, atölyeleri, kütüphanesi, konferans salonu ve modern donanımlarıyla sadece bir bakım evi değil, aynı zamanda yaşlılarımızın sosyal yaşamlarını sürdürebilecekleri bir merkez olacak. Muğla’mızda yaşayan her bir vatandaşımız için sosyal belediyeciliği büyütmeye, insan odaklı projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.