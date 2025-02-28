Hasan Öztürk kimdir? CHP Milletvekili Hasan Öztürk’ün kariyeri ve siyasi hayatı
Hasan Öztürk kimdir sorusu CHP Milletvekili Hasan Öztürk’ün kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Hasan Öztürk’ün kariyeri ve siyasi hayatı!
Hasan Öztürk kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Hasan Öztürk’ün kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Hasan Öztürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Hasan Öztürk’ün kariyeri ve siyasi hayatı!
HASAN ÖZTÜRK KİMDİR?
Hasan Öztürk, 1972 yılında Bulgaristan'ın Kırcaali ilinde doğdu. 1973'te ailesiyle birlikte Bursa'ya göç etti. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. 1987-1989 yıllarında Kayseri Fen Lisesi'nde yatılı eğitim aldı, lise son sınıfı Bursa Erkek Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 28. Dönem CHP Bursa Milletvekili olan Hasan Öztürk iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Bulgarca bilen evli ve 2 çocuk babasıdır.
HASAN ÖZTÜRK’ÜN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Hasan Öztürk’ün kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- 2000 yılına kadar özel sektörde çalıştı.
- 2000 yılında kendi yazılım şirketini kurdu.
- 2010-2023: Mestanlı ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.
- 2015-2016: Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
- 2019: BAL-GÖÇ Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
- 2022-2023: RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dijital Dönüşüm Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu.
- 2023: CHP Bursa 2. Bölge’den 1. sıra milletvekili adayı oldu ve 28. dönem milletvekili olarak TBMM’de görevine başladı.
- 2023: TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi