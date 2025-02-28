Hasan Öztürk kimdir? CHP Milletvekili Hasan Öztürk’ün kariyeri ve siyasi hayatı

Hasan Öztürk kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Hasan Öztürk’ün kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Hasan Öztürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Hasan Öztürk’ün kariyeri ve siyasi hayatı!

HASAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Hasan Öztürk, 1972 yılında Bulgaristan'ın Kırcaali ilinde doğdu. 1973'te ailesiyle birlikte Bursa'ya göç etti. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. 1987-1989 yıllarında Kayseri Fen Lisesi'nde yatılı eğitim aldı, lise son sınıfı Bursa Erkek Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 28. Dönem CHP Bursa Milletvekili olan Hasan Öztürk iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Bulgarca bilen evli ve 2 çocuk babasıdır.

HASAN ÖZTÜRK’ÜN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Hasan Öztürk’ün kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: