Hasan Ufuk Çakır: "Günde en az 426 kişiyle telefonda görüşüyorum"

Geçtiğimiz aylarda CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen ve birkaç gün önce yaptığı bir konuşmada emeklilere yönelik ifadeleri nedeniyle tepki çeken AKP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

Çakır, emeklilere ilişkin olarak sarf ettiği “20 bin TL emekli maaşı diye tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre’de yaşamıyorsun! Şu yanında Yunanistan var, şu tarafta Ermenistan, alt tarafta Suriye… Şu yandan İngiliz geldiğinde benim namusuma bakacak da, senin namusuna bakmayacak mı?” sözlerinin yalnızca bir bölümünün gündeme getirildiğini ve ifadelerinin bağlamından koparılarak yanlış yansıtıldığını savundu.

"VENEZUELA'NIN ŞEREF VE NAMUSUYLA OYNANDIĞINI İFADE ETTİM"

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne süren Çakır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ben, Venezuela Devlet Başkanı’nı ve eşini evlerinden alıp götürdüler dedim. Dolayısıyla Venezuela’nın namus ve şerefiyle oynandığını ifade ettim”

Çakır sözlerini şöyle sürdürdü:

Bunun kabul edilemez olduğunu söyledim. Ardından, sağımızda Yunanistan, solumuzda birçok kargaşa, nükleer silahların dolaştığı bir coğrafyada, ülkemizi beka sorunu yaşamadan yöneten bir Cumhurbaşkanımız olduğunu dile getirdim. Emeklilere verilen paranın yetersiz olduğunu biliyoruz. Ancak inşallah Sayın Cumhurbaşkanım bunları artıracak ve emeklileri rahatlığa kavuşturacaktır, dedim. Bazıları bu sözleri alıp oradan buradan keserek yayımlıyor. Benim söylediklerimden kimin rahatsız olduğunu gerçekten anlamıyorum. Bu sözlerin neresi rahatsız edici?”

"GÜNDE EN AZ 426 KİŞİ İLE GÖRÜŞÜYORUM"

Sözlerinin devamında Mersin'deki çalışmalarının sürdüğünü ve bölgede sözlerine ilişkin herhangi bir rahatsızlık olmadığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Özellikle Mersin’de milletin beni kucaklaması, ilçelere hareket getirmem nedeniyle tepkiler oluyor. İşte sözlerimi bahane ederek, emeklilere verilen parayı gerekçe gösterip üzerime geliyorlar. Konuştuğum da bu zaten. Yani elin gavuru geldiğinde, CHP’liydi, ben AK Partiliyim diye bir ayrım mı olacak? Bunu anlatıyorum. Bunun neresi anlaşılmıyor, gerçekten anlamıyorum. Bundan kim, niçin rahatsız olsun? Seçim bölgemde asla ve asla sözlerimden dolayı bir rahatsızlık yok. Günde en az 426 kişiyle telefonla görüşüyorum. Arayanların hepsine de geri dönerim. Bir Allah’ın kulu çıkıp da ‘Bu nasıl konuşma?’ demedi. Aksine, ‘Partiye bir hareket getirdin. Bizi de kucaklayacak, hizmet edecek bir milletvekilisin. Tam yerini buldun’ diyorlar. Bunlar bana oy vermiş, merkez sahadaki insanlar.”

"ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINA SELAM"

AKP’ye geçtikten sonra ilk olarak rozet töreniyle, kısa bir süre sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı önünde asker selamı vermesiyle gündeme gelen Çakır, bu tartışmalara ilişkin de açıklamalarda bulundu. Çakır, söz konusu görüntülere yönelik eleştiriler için “Cumhurbaşkanımıza selam verdim diye millette hiçbir rahatsızlık görmedim. Ben o gün ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’tür. Şu anda anayasaya göre de Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ben de ona selam duruyorum’ dedim” ifadelerini kullandı.

“BENİ ÇEKEMİYORLAR”

Kendisine yönelik eleştirilerin asıl nedeninin gördüğü ilgi olduğunu öne süren Çakır, “Millet beni bağrına bastı” ifadelerini kullandı. Sahadaki temaslarına dikkat çeken Çakır, gördüğü yoğun ilginin, kendisine yönelik tepkilerin esas kaynağı olduğunu savundu ve şunları söyledi:

“Gittiğim yerlerde yer yerinden oynuyor. Aydıncık’ta, Erdemli’de, Mut’ta binlerce kişi karşıladı. Sabah saat 07.30’da beni 70 araba karşıladı. Bu ilgiden dolayı rahatsız olanlar var. Bunu aşamadılar. Ben halkın içindeyim, bütün ilçeleri yalnız dolaşıyorum”

NE OLMUŞTU?

Çakır, disipline sevk edildiği CHP'den istifa etmiş, "Kılıçdaroğlucuyum diye partiden dışlanıyorum" açıklamasında bulunduktan kısa bir süre sonra da AKP'ye katılmıştı.

Çakır geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın fotoğrafına selam durduğu görüntüsüyle gündem olan Çakır, son olarak emeklilerle ilgili ifadeleri nedeniyle eleştirildi.

Katıldığı bir programda konuşan AKP'li milletvekili, açlık sınırının altındaki maaşa karşı zam taleplerini ifade eden emeklilere yönelik şu sözleri kullanmıştı: "20 bin TL mi emekli maaşı diye tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun! Şu yanında Yunanistan var, şu tarafta Ermenistan, alt tarafta Suriye… Şu yandan İngiliz geldiğinde benim namusuma bakacak da, senin namusuna bakmayacak mı?"