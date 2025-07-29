Hasandin’de direniş var

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bulunan Hasandin Yaylası'nda devam eden maden çalışmalarına karşı tepkiler sürüyor. Ekoloji Meclisi, çalışmaların durdurulması için bölgede açıklama yaptı. Açıklamada "Doğamız varlığımızdır, vazgeçmiyoruz" pankartı açıldı.

Açıklamayı okuyan Ekoloji Meclisi Eş Sözcüsü Sabri Kılıç, "Şimdi şirket ve sermaye güçleriyle doğamızı, kültürümüzü ve tüm yaşam alanlarımızı tehdit ediyor ve bizleri tekrardan göç etmeye mecbur bırakıyor. Çıkarılması planlanan maden, sadece bu bölgeyi değil Kulp, Lice, Silvan ve Şen yaylasını olumsuz etkileyecektir. Bütün yeraltı suları kirletilecek, tarım alanları yok edilecek, havaya, suya zehirli maddeler salınacaktır. Tarım ve mera alanları yok olacak, halk üretimden uzak, dışa bağımlı, tüketime mecbur bırakılacaktır" diye konuştu.

Bölgede eko soykırım uygulandığını dile getiren Kılıç, “ Buradan topraklarımıza, değerlerimize göz diken ve planlar yapan tüm sermaye gruplarına ve onların yandaşlarına sesleniyoruz; derhal topraklarımızdan ve yaşam alanlarımızdan elinizi çekin” ifadelerini kullandı.