Hasankeyf'te tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı

BATMAN (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde etkili olan kar yağışı tarihi yapıları beyaza bürüdü.

İlçede yağışla Zeynel Bey Türbesi, Er-Rızk Camisi ve Sultan Süleyman Camisi, İmam Abdullah Türbesi, Artuklu Hamamı ile Hasankeyf Kalesi karla kaplandı.

Karla beyaza bürünen tarihi yapılar dronla görüntülendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kadim ilçenin dört mevsim güzel olduğu belirtilerek, "Mezopotamya'nın kalbi Hasankeyf. Baharın umudu, yazın sıcaklığı, sonbaharın dinginliği, kışın sessizliği. Binlerce yıllık bu kadim şehirde dört mevsim bir başka güzel." ifadeleri kullanıldı.