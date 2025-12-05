Hasankeyf'teki 5 bin yıllık mağaralar turizme açılacak

Batman'ın 12 bin yıllık tarihe sahip, yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri'nin kenarında bulunan; Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim ilçesi Hasankeyf'te insan eliyle oluşturulmuş 5 bin yıllık 10 mağara turizme açılıyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından mağaralarda, geçmiş dönem yaşam kültürünü tanıtmaya yönelik sergileme düzenlemeleri yapılması planlanıyor. Proje, bölgedeki tarihsel yapının ziyaretçi erişimine açılmasını ve kültürel mirasın korunarak geleceğe aktarılmasını hedefliyor.

"10 MAĞARAMIZDA ÇALIŞMALAR BİTME AŞAMASINA GELMİŞ DURUMDA"

Mağaraların aralık ayının sonunda turizme açılacağını ifade eden Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi:

“Yamaç Külliyesi etrafında bulunan mağaralarımızın çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmaları son hız devam etmekte. Bizler bu çalışmalarla beraber kültürel mirası koruyarak yine günümüze getirmiş olacağız. Yaya güzergahının düzenlenmesi, mağaraların içinin temizlenmesi, merdivenlerin bilimsel bir şekilde oturtularak, yani zarar vermeden oluşturulması, gece görünürlüğünü arttırmak adına bir aydınlatma işleminin tamamlanmasıyla beraber mağaralarımızı turizme kazandırmış olacağız. Mağaralarımız 5 bin yıllık bir tarihe sahip ve insan eliyle oluşturulmuş mağaralar. Tamamen kurulların izinlerine tabii olarak ve dokularına bir zarar vermeden turizme kazandırmış olacağız. Restorasyon sonrasında bu mağaralarda o günün şartlarında bir oturma düzeni, günlük kullanım ihtiyaçlarını ve o gün nasıl bir yaşam koşulu varsa bugün de aynı yaşam koşulu oluşturularak gelen ziyaretçilerimizin o günü bir şekilde anmış olması sağlanacak. Hasankeyf'imizde kale bölgemiz çok yakın bir tarihte Kültür ve Turizm Bakanlığımızca devralındı. Hasankeyf'imizde 6 binin üzerinde mağaraya sahibiz. Her geçen yıl bir kısmının restore edilmesiyle mağaralarımız misafirlerin ilgi odağı haline gelecektir. Kuruldan alınan izinler çerçevesinde 10 mağaramızda çalışmalarımız bitme aşamasına gelmiş durumda. Aralık ayının sonu itibariyle bizler artık orada içerisindeki tefrişatların da tamamlanmasıyla beraber turizme kazandırmış olacağız”