Hasarlı bina kepçe operatörünün üzerine yıkıldı: Kurtarma çalışması sürüyor

Gaziantep Şahinbey'de hasarlı bina yıkımı sırasında bina kepçe operatörünün üzerine devrildi. Enkaz altında kalan kepçe operatörünü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde hasarlı bir binanın yıkımı esnasında bina kepçe operatörünün üzerine çöktü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep’te hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ederken, Binevler mahallesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan bir binanın yıkım çalışmaları esnasında aniden çöktü.

Yıkım çalışması yapan kepçe operatörü ise enkaz altında kaldı.

Enkazda kalan kepçe operatörünün kurtarılması için çalışmalar sürüyor.