Hasarlı binada çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman’da hasarlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mara Mahallesi Kale Caddesi yakınlarında 6 Şubat depremlerinde hasar alan 5 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edildi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken söndürme işlemlerinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.