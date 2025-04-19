Hasarsız evlere yıkım tebligatı

İlayda KAYA

Maraş merkezli depremlerde evleri yıkılan Hatay’daki yurttaşlar, şimdi de ellerinde kalan arazilerinden, zeytinliklerinden ve evlerinden oluyor. Samandağ’da acele kamulaştırma kararı ile el konulan zeytinliklere giren iş makinelerini engellemek için nöbet başlatan yurttaşlar bir yandan direnirken diğer yandan da rezerv alana karşı mücadele ediyor.

DAVA AÇACAKLAR

Bu saldırıların bir adresi Antakya’daki Odabaşı Mahallesi ve Doğanköy Mahallesi oldu. İki mahallede de hasarsız evlere tebligat asılarak yurttaşlardan evlerinden çıkmaları istendi. Kendilerine 15 gün süre tanınan yurttaşlar dava açmaya hazırlandıklarını söyleyerek tepki gösterdi: Nereye gidelim?

Odabaşı Mahallesi’ndeki 21 binaya rezerv alanda bulunduğu gerekçesiyle tebligat asıldı. Hasarsız müstakil evlerin bulunduğu alana Hatay Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından iletilen tebligatta 15 gün süre verildiği belirtilerek özetle şunlar denildi: “Alanda, 6306 Sayılı Kanun kapsamına alınmış olup tahliye işlemi yapılacaktır. 15 Nisan’dan itibaren 15 gün içinde binanın insandan ve eşyadan tahliyesinin sağlanması gerekmektedir. Bu sürede tahliye edilmemesi durumunda kilitli olan kapıları açmak veya açtırmak da dâhil olmak üzere ‘tahliye ve yıktırmaya yönelik’ iş ve işlemler gerektiğinde kolluk yardımıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nca yapılacak ve yaptırılabilecektir.”

Tahliye kararına tepki gösteren mahalleli ise rezerv alana karşı açtığı davaların devam ettiğini ve tebliğ kararının açılan davalara rağmen iletildiğini söyledi. Tebligat gönderilen hasarsız evin sahibi bir yurttaş, BirGün’e yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kendileri gelip evi kontrol ettiler, hasarsız dediler. Çoğu evde ruhsat yok ancak herkes evinin vergisini ödüyor ve elektrik ile su bağlı. ‘Hasarsız evlere dokunmayacağız’ demişlerdi. Hiçbir gerekçe sunulmuyor şu an. Ben belirsiz bir kentsel dönüşümle evimi bırakmak istemiyorum.” Mahalleli olarak dava açacaklarını söyleyen yurttaş “Mahkeme kararlarını beklemiyorlar’’ diye tepki gösterdi. Doğanköy Mahallesi’nde de geçen hafta yurttaşlara tebligat iletildi. Tebligat asılan evlerden birinde oturan Sacit Mutlu “Evimiz son olarak orta hasarlıya çevrildi. Mahkemeye başvurduk. Evimiz ne sit alanda ne de rezerv alanda. Bu haksızlık” dedi.