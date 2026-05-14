Hasat başlamadan üretici kârsız kaldı

Ekonomi Servisi

Çay üreticisi, bu yılki hasadında da maliyetlerin altında ezildi. Çay hasat zamanı yaklaşırken, Tarım ve Orman Bakanlığı, yaş çay alım fiyatını açıkladı. 1 kilogram yaş çayın maliyeti 41 lira 66 kuruş olarak hesaplanırken Bakanlık’ın açıkladığı 35 TL yaş çay alım fiyatı, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 1 milyon kişinin geçimini sağladığı yaş çay üretiminin maliyetinden uzak kaldı.

Bakanlık açıklamasında, "2025 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2025 yılında 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2025 yılında 25,44 TL olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 TL olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz." denildi.

ÜRETİCİ İÇİN SEFALET DEMEK

Üreticiler geçen yıl kilogram başına 25 lira 44 kuruş olarak açıklanan yaş alım fiyatının bu yıl, en az 46 lira olmasını talep ederken, Hopa Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti, Bakanlık’ın açıkladığı alım fiyatının kabul edilebilir olmadığını söyledi. Fiyatın memnun etmek yerine bu hasatta da üreticinin yoksulluk ve sefaletini sürdüreceği anlamına geldiğini ifade etti. Muti, 35 TL olarak açıklanan yaş çay alım fiyatına tepkisini şu şekilde dile getirdi:

“Hopa Ziraat Odası olarak yaktığımız maliyet çalışmasında maliyeti 41 lira 66 kuruş olarak belirlemiştik. Açıklanan 35 TL içerisinde üretici desteklemeleri yok. Varsa da eğer bunun oranı açıklanmak zorunda. Neden yıllardır ödenen destekleme pirimi ödenmiyor? Bakanlık ve devlet olarak bu açıklanmak zorunda. Devlet zaten yıllardır yapması gereken çiftçi desteğini yapmıyor, eksik olarak yapıyor. Biz bunu Tarım Bakanlığı’nın bütçesinden görüyoruz. 2005’ten bu güne çiftçiler 500 milyar alacaklı, Karadeniz’de çay üreticileri 120 milyar alacaklı. Buradan Bakanlığa soruyoruz, çiftçiye verdiğiniz destekleme primini deneden kaldırdınız?”

1 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEDİ

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 791 bin 287 dekar alanda aileleriyle birlikte yaklaşık 1 milyon kişinin geçimini sağladığı yaş çay için beklenilen yaş çay alım fiyatı üreticinin beklentisinin çok altında kaldı.

Hopa Kemalpaşa Ziraat Odası 2026 yılı yaş çay hasat sezonu öncesinde üreticilerin içinde bulunduğu maliyet çalışmasına göre gübre, işçilik, bakım, hasat, taşıma ve üretici emeği dâhil olmak üzere bir dekar çay üretiminin toplam maliyeti 75 bin TL’ye ulaştı.

Dekar başına ortalama bin 800 kg yaş çay yaprağı alımı yapıldığı dikkate alındığında, 1 kg yaş çayın maliyeti 41,66 TL olarak hesaplanırken yaş çay taban fiyatının en az 46 TL seviyesinde olması beklenirken Bakanlık alım fiyatını 35 TL olarak açıkladı. CHP Lideri Özgür Özel’de daha önceki yaptığı açıklamalarda, yaş çay alım fiyatının en az 40 lira olması gerektiğini dile getirmişti.