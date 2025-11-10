Hasat başlasa da ithal edildi

Haber Merkezi

Mersin ve çevresinde cennet hurması hasadının başladığı günlerde Azerbaycan’dan 180 tır dolusu hurmanın ithal edilmesi üreticilerin tepkisini çekti. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, “Bu ne büyük şaşkınlıktır ki hurma hasadına başlanıldığı gün hurmanın merkezine, hurmanın başkentine hurma ithalatına başlanıyor. Yani bu kadar mı düşmanlaştık üretime karşı? Hurma üreticisi bu sene de kazanamazsa ne yapacak?” dedi.

Toroslar Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Hurma Hasadı Etkinliği, Dalakderesi Köyü'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte üreticiler bir araya gelerek ürünlerini tanıttı ve sergiledi. Ancak üreticilerin gündeminde, tam da hasat döneminde Azerbaycan’dan 180 tır dolusu hurmanın ithal edilerek iç piyasaya sürülmesi vardı.

Toroslar Belediye Başkanı Yıldız, burada yaptığı açıklamada, üreticinin emeğinin korunması gerektiğini vurgulayarak, “Bu ne büyük şaşkınlıktır ki hurma hasadına başlanıldığı gün hurmanın başkentine hurma ithalatına başlanıyor. Bu nasıl aymazlık böyle? Hurma üreticisi bu sene de kazanamazsa, ondan önceki sene de kazanmadı zaten, hurma ağaçlarını kesip şehrin gecekondularına mı taşınacaklar? Neyle geçinecek bu insanlar? Nerede iş bulacaklar? Artık bu ülkenin Gerçekten sürdürülebilir bir tarım politikasına ihtiyacı var” diye konuştu.

EMEK HARCIYORLAR

Yıldız, ithalatın hasat döneminde durdurulması gerektiğini belirterek, “Kim bu işi yapıyorsa, bu ithalat-ihracat işini kim organize ediyorsa derhal bu mevsimde yetişen ayvanın da narın da hurmanın da incirin de ithalatı kapatılmalıdır. Çünkü insanlar alın teri döküyorlar, emek harcıyorlar. Bunun bir karşılığının olması lazım” ifadelerini kullandı.

Tarımı planlamanın devletin birincil görevi olduğuna dikkati çeken Yıldız, kırsal bölgelerdeki eğitim ve sosyal hizmet yetersizliğine de değinerek, “Bu ülkede yıllardır Meclisimiz, hükümetimiz, bakanlarımız, özellikle Tarım Bakanımız neden tarımı düzgün bir şekilde planlayamadı? Bundan 40 sene kadar önce ilkokula giderken köyümüzde 88 öğrenci vardı. Şimdi o köyde 30 yıldır okul yok. Yeniden yüzümüzü tarıma dönmeliyiz, köylere dönmeliyiz, genç çiftçilerin tarım yapmasının önünü açmalıyız. Çok mu zor köylere okul açmak, genç çiftçiye sosyal güvenlik sağlamak, emeklilik güvencesi vermek?” dedi.