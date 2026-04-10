Hasbi Dede CHP'den ihraç edildi

'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla hakkında dava açıldıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan (YDK) yapılan açıklamada, Dede'nin partide aldığı görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle, oy birliği ile ihraç edilmesine karar verildiği belirtildi.

CHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun 16.02.2026 tarih ve 2026/109 sayılı kararı ile Giresun İli, Görele Belediye Başkanı Hasbi DEDE Tüzüğün 63/2, 64, 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi üzerine;

Yüksek Disiplin Kurulumuzun 10.04.2026 tarihli toplantısında Hasbi DEDE’nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen “ partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

DEDE'NİN YARGILANDIĞI TACİZ DAVASI

8 Şubat 2026 tarihinde mağdur çocuk ile annesinin Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak, Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin Instagram ve WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla şikayetçi oldukları belirtildi.

Soruşturma kapsamında çocuğa ait cep telefonunun incelendiği, mesajlaşmaların tutanak altına alındığı ve dijital materyallerin Giresun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından teknik incelemeye tabi tutulduğu kaydedilen iddianamede, Dede’nin “elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Soruşturma sürecinde tutuklanan Dede, 12 Şubat’ta İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Öte yandan Hasbi Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanarak tahliye edildi.

Davanın mağduru 16 yaşındaki Tuana T. 29 Mart'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.